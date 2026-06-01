Cambia el bono para jubilados a partir del 8 de junio

El esquema de cobros para los jubilados y pensionados registrará una transformación importante a partir de las liquidaciones de junio de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará un nuevo tope de ingresos que reconfigura el universo de beneficiarios que tendrá acceso al bono.

Hasta el período anterior, el plus proporcional para los escalafones intermedios se calculaba bajo los parámetros vigentes de mayo. Sin embargo, la entrada en vigencia del incremento del 2,58% por movilidad previsional obliga a reajustar los límites del sistema.

A través del Decreto 399/2026, se confirmó la continuidad del refuerzo extraordinario de hasta $70.000, el cual alcanzará a jubilados, pensionados, beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Al momento de iniciarse los depósitos bancarios, el límite para percibir un porcentaje del extra se desplazará hasta los $473.317,99. Esta cifra es el resultado de unificar el nuevo haber mínimo ($403.317,99) con el monto máximo de la asistencia ($70.000).

Escala para jubilados: ¿Cómo se liquida el bono?





El mecanismo de acreditación del beneficio financiero funcionará mediante un sistema variable de topes:

Haberes mínimos : aquellos titulares que perciban el piso de $403.317,99 cobrarán los $70.000 en su totalidad.

Haberes intermedios : quienes registren un ingreso básico que supere los $403.317,99 tendrán asignado un monto variable. El plus será el equivalente a la suma de dinero necesaria para alcanzar los $473.317,99 . Por ejemplo, un jubilado con una remuneración base de $433.317,99 recibirá un extra de $40.000.

Exclusión: los beneficiarios que con su liquidación ordinaria queden por encima de los $473.317,99 ya no percibirán este concepto.

Monto total: ¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima?





Al coincidir el reajuste por inflación, el bono y el cobro de la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC), las cuentas de la seguridad social reflejarán uno de los flujos de dinero más significativos de todo el año.

Los titulares ubicados en el básico obtendrán un haber mensual de $403.317,99, un medio aguinaldo de $201.659 y un bono de $70.000. El total, entonces, será de $674.976,99.

Jubilados en junio: ¿Por qué cambia el bono?

Cronograma de pagos de ANSES: calendario confirmado para junio





Los desembolsos unificados (sueldo, medio aguinaldo y refuerzo) se iniciarán a partir del lunes 8 de junio de forma automatizada.

Las jornadas de cobro para los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo se distribuyen según la terminación del número de DNI: