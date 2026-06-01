Cambio confirmado: desde junio 2026, los jubilados no podrán cobrar menos de un nuevo monto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la reestructuración completa de los rangos salariales que se aplicarán en las liquidaciones a partir de junio.

El Gobierno nacional consolidó el nuevo piso previsional que rige para los jubilados y pensionados. Este cambio surge de la aplicación de la fórmula de movilidad, la cual actualiza los montos tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Para este período, el ajuste arrojó un incremento del 2,58%, un porcentaje que altera de manera positiva el cálculo del primer medio aguinaldo del año.

A continuación, el detalle definitivo de los nuevos valores mínimos obligatorios, las escalas vigentes y cómo se componen los montos finales que se verán reflejados.

El nuevo piso previsional: ¿Cuál es el monto mínimo garantizado?





A través de la Resolución 139/2026, el organismo previsional dictaminó que ningún jubilado podrá percibir un haber ordinario inferior a la nueva marca establecida:

Nuevo haber mínimo : $403.317,99.

Nuevo haber máximo: $2.713.948,17.

De forma complementaria, se actualizaron los valores de otras prestaciones clave de la seguridad social. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascendió a $322.654,39, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) quedó en $184.499,57.

Las bases imponibles para las cotizaciones de los trabajadores activos también se desplazaron, quedando el mínimo en $135.837,40 y el tope en $4.414.652,38.

El pago total: ¿Cuánto se cobra sumando el bono y el aguinaldo?





Si bien el nuevo piso formal de la jubilación mínima es de $403.317,99, los depósitos reales de este mes se verán incrementados.

Esto se debe a que, mediante el Decreto 399/2026, el Poder Ejecutivo nacional garantizó la entrega de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000, sumado a la acreditación de la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo.

Desde junio 2026, los jubilados no podrán cobrar menos de un nuevo monto.

Para un beneficiario que cobra la mínima, el desglose de su liquidación unificada se estructurará de la siguiente manera:

Haber mensual base : $403.317,99.

Medio aguinaldo : $201.658,99.

Bono extraordinario : $70.000.

Monto total: $674.976,98.

El bono de $70.000 posee carácter no remunerativo, por lo que la ANSES lo excluye por completo del cálculo del aguinaldo.

Para quienes cobren haberes intermedios superiores a la mínima pero por debajo del "techo" unificado, el refuerzo se liquidará de forma proporcional bajo una escala de compensación hasta alcanzar los $473.317,99.

Cronograma y consulta de liquidaciones

Las transferencias automáticas a las cuentas de la seguridad social se iniciarán el lunes 8 de junio, organizadas de acuerdo al calendario mensual oficial distribuido por el organismo en base a la terminación del número de DNI de cada titular.

Los beneficiarios tienen la opción de verificar de forma anticipada sus recibos de sueldo digitales. Para realizar este seguimiento virtual, deben ingresar a Mi ANSES, validando su identidad con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.