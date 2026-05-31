ANSES prepara los pagos de junio para jubilados: ¿Qué pasa con el bono de $70.000?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya avanza con la organización del cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026, un mes clave para jubilados y pensionados, ya que incluirá tanto un nuevo incremento en los haberes como el pago del aguinaldo.

En ese sentido, uno de los interrogantes más frecuentes entre quienes perciben la jubilación mínima está vinculado al bono extraordinario, ya que la continuidad de este refuerzo resulta determinante para completar los ingresos del mes.

¿Qué pasará con el bono para jubilados en junio?

El Gobierno nacional confirmó, a través del decreto 399/2026, la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo durante junio.

Además, quienes cobran por encima de la jubilación mínima también podrán acceder a un adicional proporcional. En estos casos, el monto del bono se reduce de manera gradual hasta alcanzar el tope establecido por ANSES, que para este mes será de $473.317.

Es importante destacar que este refuerzo mantiene su carácter no remunerativo. Esto implica que no se incorpora al haber mensual a la hora de calcular el aguinaldo, por lo que el SAC se liquida únicamente sobre el ingreso previsional regular.

El pago del bono no solo alcanza a los jubilados de la mínima, sino también a otros grupos del sistema previsional. Entre ellos se encuentran:

Jubilados del sistema contributivo

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de pensiones no contributivas

Pensiones administradas por ANSES





ANSES confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 en junio. Este extra se depositará junto con el haber y el aguinaldo, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional

Jubilados de la mínima: ¿Cómo se compone el haber de junio?

Durante junio, los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán un ingreso compuesto por tres conceptos principales: el haber mensual actualizado, el bono extraordinario y el aguinaldo.

Según los valores estimados, el esquema quedaría conformado de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.317,99

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo estimado: $201.658,99





De este modo, el ingreso total a percibir alcanzaría aproximadamente los $674.976,98.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados de la mínima

ANSES también difundió el cronograma de pagos correspondiente a junio para quienes cobran la jubilación mínima. Las fechas se organizan según la terminación del DNI:

Jubilados y pensionados de la mínima:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio



Pensiones No Contributivas (PNC):