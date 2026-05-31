Confirmado por ANSES: estos grupos no cobran el aguinaldo en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo correspondiente a junio, que se acreditará junto con los haberes del mes según el cronograma habitual.

El SAC se abonará durante el sexto mes del año y se calculará tomando como referencia el mejor ingreso mensual percibido entre enero y junio. De esta manera, el monto varía según el nivel de ingresos de cada beneficiario. No obstante, el organismo previsional aclaró que no todas las prestaciones del sistema están alcanzadas por este adicional.

Quiénes quedan afuera del pago del aguinaldo en junio

ANSES precisó que algunas prestaciones sociales no forman parte del régimen que contempla el pago del SAC. En este grupo se encuentran distintos programas y asignaciones que, por su naturaleza, no integran el sistema jubilatorio.

Entre ellos, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no recibirán el aguinaldo en junio. Esta asistencia social, destinada a garantizar ingresos básicos para familias con hijos, no está incluida dentro del esquema de liquidación del SAC.

La misma situación se aplica a quienes perciben Asignaciones Familiares. Desde el organismo mantienen el criterio de que estas prestaciones no forman parte del régimen previsional contributivo, por lo que no acceden al cobro del aguinaldo de mitad de año.

El mismo caso se aplica a otros beneficios sociales como la Prestación por Desempleo o las Becas Progresar.

Quiénes sí cobrarán el aguinaldo en junio

En contraposición, los jubilados y pensionados sí percibirán el medio aguinaldo en junio. En estos casos, el SAC se depositará automáticamente junto con los haberes mensuales, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Para quienes cobran la jubilación mínima, el recibo de haberes incluirá tres componentes: el aumento por movilidad, un bono extraordinario y el aguinaldo correspondiente al semestre.

Además del aguinaldo, los jubilados y pensionados recibirán un nuevo aumento por movilidad que será oficializado por ANSES.

¿Cuánto cobrarán en junio las jubilaciones y pensiones?

De acuerdo con las estimaciones, las jubilaciones y pensiones tendrán en junio un incremento cercano al 2,58%. Este porcentaje surge de la aplicación de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el índice de inflación de abril, que fue del 2,6%.

Si se confirma este ajuste, la jubilación mínima pasaría a ser de $403.317,99. A este monto se sumará un bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo, que rondaría los $201.659. De este modo, el ingreso total bruto alcanzaría aproximadamente los $674.976,99.

Por su parte, la jubilación máxima se ubicaría en $2.713.948,17, con un aguinaldo estimado en $1.356.974,08. En total, este grupo percibiría $4.070.922,25 entre haber mensual y SAC.

En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, los haberes se actualizarían a $282.322,59. El aguinaldo correspondiente sería de $141.161,30 y, con el bono extraordinario, el total ascendería a $493.483,89.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en tanto, alcanzaría los $322.654,39. Con un aguinaldo de $161.327,20 y el bono incluido, el ingreso total se ubicaría en $553.981,59.

Finalmente, las madres de siete hijos que perciben una Pensión No Contributiva mantendrán haberes equiparados a la jubilación mínima. En ese caso, el ingreso mensual sería de $403.317,99 y el total, sumando bono y aguinaldo, también llegaría a $674.976,99.