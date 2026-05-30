Asignaciones de ANSES: ¿Cobran aguinaldo junto al aumento de junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya estableció la estructura de las liquidaciones para junio de 2026 tras la publicación de las normativas en el Boletín Oficial.

Bajo la aplicación de la fórmula de movilidad mensual por decreto, los montos de las prestaciones registran una actualización del 2,58%. Con este porcentaje surgió una pregunta entre los titulares de las asignaciones: ¿Corresponde cobrar el medio aguinaldo?

Sucede que, en el sexto mes del año, el organismo activa en simultáneo el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con los haberes mensuales y los incrementos correspondientes.

Sin embargo, el marco legal que rige el sistema de seguridad social establece parámetros muy distintos según la naturaleza de cada prestación.

A continuación, el desglose definitivo sobre quiénes reciben este beneficio extra, quiénes quedan excluidos y cómo impactan las nuevas escalas oficiales en los bolsillos.

La respuesta definitiva: ¿Quiénes cobran aguinaldo en junio?





El Sueldo Anual Complementario (SAC) es un beneficio económico que se calcula aplicando el 50% sobre la mayor remuneración mensual bruta obtenida dentro del semestre.

Al estar atado conceptualmente a los aportes salariales o previsionales ordinarios, las reglas de juego de la ANSES determinan lo siguiente:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) : no cobran aguinaldo . Al tratarse de programas de asistencia social directa no contributivos, no generan el derecho al cobro de un Sueldo Anual Complementario. Los ingresos estarán compuestos exclusivamente por el haber mensual con el aumento del 2,58% y la Tarjeta Alimentar (en caso de calificar).

Asignaciones Familiares (SUAF) : no reciben un aguinaldo por parte de la ANSES. Los trabajadores en relación de dependencia del sector público o privado que cuentan con este complemento familiar cobrarán el medio aguinaldo de invierno de forma directa a través de sus respectivos empleadores , calculado sobre sus sueldos brutos, pero no sobre el monto de la asignación familiar propiamente dicha.

Jubilados y Pensionados (SIPA, PUAM y PNC): sí cobran el aguinaldo. Los adultos mayores que reciben el haber mínimo ordinario, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o las Pensiones No Contributivas (PNC) verán reflejada la primera mitad del SAC de forma automatizada en sus cuentas de la seguridad social junto con su sueldo mensual y el bono extraordinario de hasta $70.000.

¿Las asignaciones de la ANSES cobran aguinaldo?

Nuevos topes y cláusulas de exclusión para las Asignaciones Familiares





Para el universo de las Asignaciones Familiares (SUAF), la reciente Resolución 146/2026 de la ANSES introdujo modificaciones estrictas en los límites socioeconómicos que habilitan o bloquean el cobro del beneficio.

La normativa fijó una cláusula de exclusión rigurosa para los grupos familiares: si uno de los integrantes del hogar registra ingresos individuales que superen los $2.970.968, todo el grupo familiar quedará automáticamente exceptuado de recibir las asignaciones, incluso si la sumatoria total de los recursos del hogar se mantiene por debajo del tope general establecido por el organismo.

¿Cómo consultar el recibo de sueldo digital?





Las acreditaciones bancarias automatizadas comenzarán a desplegarse a partir del lunes 8 de junio, organizadas de forma progresiva según la terminación del DNI de cada titular.

Los beneficiarios de todas las líneas prestacionales podrán verificar el estado de sus cuentas, revisar el monto exacto de su asignación con el aumento del 2,58% o descargar sus comprobantes oficiales de manera remota.

Para realizar el trámite virtual, deberán ingresar a la plataforma de internet del organismo o utilizar la aplicación para dispositivos móviles Mi ANSES, validando su identidad con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.