ANSES deposita la Prestación Alimentar: ¿Quiénes la reciben en junio y cuáles son los montos vigentes?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con la organización del calendario de pagos correspondiente a junio, mes en el que se prevé la acreditación de haberes con actualización por movilidad y la liquidación de distintos beneficios adicionales.

Dentro de ese esquema, uno de los refuerzos más relevantes es la Prestación Alimentar, una asistencia económica destinada a garantizar el acceso a productos básicos de la canasta alimentaria. Este complemento se deposita de manera automática junto con la prestación principal, sin necesidad de gestiones extra por parte de los beneficiarios.

A quiénes les corresponde la Prestación Alimentar

La Prestación Alimentar está dirigida a grupos específicos que ya se encuentran dentro del sistema de asignaciones sociales de ANSES. Su otorgamiento es automático, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El beneficio alcanza a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social

Personas con hijos con discapacidad que perciban AUH (en este caso, sin límite de edad)

Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos





Uno de los aspectos centrales del programa es que no requiere inscripción previa. ANSES evalúa las condiciones de cada titular y, en caso de corresponder, acredita el monto de forma automática. Sin embargo, se recomienda mantener actualizados los datos personales y familiares en la plataforma Mi ANSES para evitar inconvenientes en la liquidación.

Quienes deseen verificar si les corresponde el cobro pueden ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social a la sección "Hijos > Mis Asignaciones", donde se detalla la información de los beneficios vigentes.

La ayuda económica de la Prestación Alimentar permite cubrir los gastos de compras de alimentos de primera necesidad.

Prestación Alimentar: cuáles son los montos vigentes

Con la última actualización aplicada en mayo, los valores de la Prestación Alimentar quedaron establecidos de la siguiente manera:

Personas que cobran la Asignación por Embarazo: $72.250

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425





Cuánto cobrarán las asignaciones sociales en junio

Si bien ANSES aún no oficializó el porcentaje de aumento correspondiente a junio, las estimaciones indican que rondaría el 2,58%, en línea con la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según la inflación con dos meses de retraso.

De confirmarse este incremento, los valores aproximados de las principales prestaciones serían:

Asignación Universal por Hijo: $144.931 (con retención del 20%, $115.944)

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $471.914 (con retención, $377.531)

Asignación por Embarazo: $144.931 (con retención del 20%, $115.944)

Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos: $403.317



