Triple pago de ANSES para jubilados: ¿De cuánto es el haber de junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó sus valores de pago para junio de 2026. Al tratarse del cierre del primer semestre del año, las liquidaciones mensuales registrarán un cambio sustancial debido a la convergencia de tres conceptos clave.

Estos son el haber actualizado, el bono de refuerzo y el cobro de la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo.

A través de las normativas publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano ratificó que el aumento a jubilados será del 2,58%. Esta actualización responde a la fórmula de movilidad mensual por decreto, la cual ajusta los ingresos de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos (en este caso, abril).

Este reajuste no solo modifica el piso de las remuneraciones corrientes, sino que actúa como el factor que eleva proporcionalmente el cálculo del aguinaldo.

Nuevo bono para jubilados: ¿De cuánto es y quiénes lo cobran en junio?





Mediante el Decreto 399/2026, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la entrega de un nuevo bono extraordinario previsional de hasta $70.000.

Este refuerzo de ingresos está diseñado como una herramienta de contención financiera para los jubilados, principalmente los de la mínima, y su distribución se aplica bajo estas escalas:

Haberes mínimos : cobrarán los $70.000 completos.

Haberes intermedios : quienes cuenten con un ingreso mensual básico superior a la mínima, pero por debajo de los $473.317,99 , recibirán un proporcional equivalente a la suma necesaria para alcanzar ese monto.

Exclusión: aquellos beneficiarios que con su haber ya superen los $473.317,99 quedarán exceptuados de este adicional.

El medio aguinaldo se computa únicamente sobre los conceptos remunerativos básicos. Por lo tanto, al tratarse de una suma no remunerativa, el bono de $70.000 queda excluido del cálculo del SAC.

¿De cuánto es el haber de junio para los jubilados?

Montos finales: ¿Cómo se eleva el haber mínimo?





La combinación del incremento por IPC, el proporcional del aguinaldo y el bono generará que los montos finales se eleven considerablemente.

Para un jubilado que percibe el haber mínimo, el desglose de junio se estructurará de la siguiente manera:

Haber mensual (con aumento del 2,58%): $403.317,99.

Bono extraordinario de refuerzo: $70.000.

Medio aguinaldo (50% del básico): $201.658,99.

Monto total: $674.976,98.

Calendario de pagos ANSES: fechas de cobro confirmadas para junio





Las acreditaciones bancarias automáticas se realizarán de manera conjunta (haber, aguinaldo y bono) en una única jornada asignada según el calendario mensual de la ANSES por terminación del DNI, iniciándose el lunes 8 de junio.

Los recibos digitales oficiales con el detalle de las sumas depositadas y los descuentos de la obra social estarán disponibles en el sistema a partir del primer día del cronograma.

Para auditar las liquidaciones, los usuarios deberán ingresar a la plataforma web o a la aplicación móvil Mi ANSES, utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.