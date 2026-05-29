Termina el calendario de ANSES: ¿Qué jubilados cobran este viernes 29 de mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da por concluido su cronograma de pagos de mayo. Este viernes 29 se habilitan los depósitos para las últimas terminaciones de documento del grupo de jubilados y pensionados que perciben los ingresos más altos de la escala.

Al completarse esta jornada, el organismo previsional habrá cubierto la totalidad de las prestaciones del período. El esquema de liquidación agrupada, que procesa dos terminaciones de DNI por día hábil, finaliza hoy.

Los haberes se encuentran disponibles en las cuentas de cada titular desde las primeras horas de la jornada. Los beneficiarios pueden retirar el dinero en efectivo o utilizarlo de forma digital mediante pagos con tarjeta de débito, homebanking o aplicaciones de transferencia virtual.

Viernes 29 de mayo: ¿Qué jubilados de la ANSES cobran hoy?





De acuerdo con el esquema oficial de la ANSES, este viernes perciben sus haberes los:

Jubilados y pensionados que superan la mínima: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados: ¿Quiénes cobran este viernes 29 de mayo?

Montos de mayo actualizados y el alcance del bono





Con el cierre del calendario, se consolida la aplicación del incremento del 3,4% otorgado por la fórmula de movilidad vigente, indexada a la inflación de marzo.

Los valores liquidados en mano se estructuraron de la siguiente manera:

Haber : toda la pirámide previsional percibió sus haberes con el reajuste por IPC impactado de forma directa.





: toda la pirámide previsional percibió sus haberes con el reajuste por IPC impactado de forma directa. Tope de refuerzo : aquellos jubilados que cobran un ingreso mayor al piso mínimo ($393.174,10) pero inferior al techo unificado de $463.174,10, reciben hoy el proporcional correspondiente del bono de $70.000.





: aquellos jubilados que cobran un ingreso mayor al piso mínimo ($393.174,10) pero inferior al techo unificado de $463.174,10, reciben hoy el proporcional correspondiente del bono de $70.000. Haberes máximos: los beneficiarios que superan el límite de los $463.174,10 perciben su remuneración mensual bruta completa sin la incorporación del subsidio estatal.

Próximo paso: expectativa por el aguinaldo de junio





Con la finalización de los pagos de mayo, el sistema previsional ya se prepara para el inicio de junio, un período clave que llegará con un nuevo incremento del 2,58% y la liquidación de la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo.

Los recibos digitales de sueldo, donde constan los descuentos de la obra social y los conceptos detallados de este mes, pueden auditarse de forma permanente ingresando a la plataforma Mi ANSES o desde la aplicación móvil oficial utilizando la Clave de la Seguridad Social.