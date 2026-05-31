Aguinaldo de ANSES: ¿Qué grupos lo reciben en junio y cómo calcularlo?

La llegada de junio genera expectativa entre los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ya que durante este mes se acredita la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

Como ocurre cada año, el organismo previsional ya comenzó a delinear el esquema de pagos correspondiente al sexto mes de 2026. En este caso, el aguinaldo se depositará junto con los haberes mensuales, lo que significa que los beneficiarios no tendrán que realizar ningún trámite para recibirlo.

ANSES: ¿Quiénes reciben el aguinaldo en junio?

El aguinaldo que paga ANSES alcanza exclusivamente a quienes cobran prestaciones previsionales, tanto contributivas como no contributivas. Se trata del primer SAC del año, que incrementa el ingreso mensual de jubilados y pensionados.

Los grupos alcanzados por este beneficio son:

Jubilados del sistema previsional

Pensionados de ANSES

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensiones por invalidez

Madres de siete hijos con pensión



En cambio, otros programas sociales administrados por ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar o Potenciar Trabajo, no reciben aguinaldo. Esto se debe a que se trata de asistencias sociales y no de prestaciones de carácter salarial o previsional.

ANSES confirmó el aguinaldo se depositará únicamente a los jubilados y pensionados del sistema. En cambio, quedan excluidas las prestaciones sociales como las asignaciones.

Cómo se calcula el aguinaldo

El cálculo del aguinaldo suele generar dudas entre los beneficiarios. Según precisó ANSES, el monto del SAC equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre comprendido entre enero y junio de 2026.

En la práctica, el monto más alto suele corresponder al mes de junio, ya que allí se aplica el último aumento vigente. Por ese motivo, ese valor se toma como referencia para definir el aguinaldo.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que ciertos conceptos no se incluyen en el cálculo. Entre ellos se encuentran:

Bonos extraordinarios

Pagos no remunerativos

Refuerzos excepcionales





¿Qué conceptos se verán reflejados en el recibo de haberes de junio?

ANSES recordó que los recibos digitales pueden consultarse y descargarse a través de la aplicación móvil Mi ANSES o desde el sitio web oficial del organismo durante los primeros días del mes.

En ese comprobante, los beneficiarios podrán ver el detalle completo de los montos acreditados, que incluirá: