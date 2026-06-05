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Viernes, 5 de junio de 2026

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Atención jubilados de la mínima: ¿Cambian las fechas de cobro por los feriados de junio?

El calendario de pagos de la ANSES se verá impactado por los feriados del mes. Cómo quedó el cronograma definitivo para percibir el aumento, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo.

Lucía Reppin
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La próxima semana, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a pagar los haberes de junio de 2026. Los jubilados y pensionados de la mínima recibirán una liquidación que incluye tres conceptos.

Estos son el incremento por movilidad del 2,58%, la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo, y la continuidad del bono extraordinario de $70.000.

Sin embargo, existe una duda con respecto a los feriados del mes. Al no estar abiertas las entidades bancarias, el flujo habitual de acreditaciones automáticas debió ser reestructurado.

A continuación, el detalle definitivo de cómo afectan las jornadas a las fechas de cobro y el calendario oficial día por día para este sector.

Los feriados de junio: ¿Qué días no hay actividad bancaria?

El esquema de depósitos de la ANSES se encuentra este mes con fechas patrias que, en uno de los casos, interrumpe los días hábiles tradicionales:

  • Lunes 15 de junio: se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del miércoles 17). Al tratarse de un feriado nacional, no habrá actividad bancaria, lo que genera una pausa obligatoria en medio del cronograma.

  • Sábado 20 de junio: se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Sin embargo, como cae sábado (es inamovible) y no contempla un día hábil, este no afecta el calendario.

Calendario oficial: fechas de cobro confirmadas para los jubilados de la mínima

La ANSES determinó que los haberes básicos se empezarán a depositar el lunes 8 de junio.

Sin embargo, existe una duda con respecto a&nbsp;los feriados del mes. Al no estar abiertas las entidades bancarias, el flujo habitual de acreditaciones automáticas debió ser reestructurado.A continuación, el detalle definitivo de cómo afectan las jornadas a las fechas de cobro y el calendario oficial día por día para este sector.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Los feriados de junio: ¿Qué días no hay actividad bancaria?El esquema de depósitos de la ANSES se encuentra este mes con fechas patrias que, en uno de los casos, interrumpe los días hábiles tradicionales:Lunes 15 de junio:&nbsp;se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del miércoles 17). Al tratarse de un feriado nacional, no habrá actividad bancaria, lo que genera una pausa obligatoria en medio del cronograma.Sábado 20 de junio: se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Sin embargo, como cae sábado (es inamovible) y no contempla un día hábil, este no afecta el calendario.Calendario oficial: fechas de cobro confirmadas para los jubilados de la mínimaLa ANSES determinó que los haberes básicos se empezarán a depositar el lunes 8 de junio.¿Cambian las fechas de cobro de junio para los jubilados de la mínima?
¿Cambian las fechas de cobro de junio para los jubilados de la mínima?

El cronograma oficial, ordenado según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular, se desplegará bajo el siguiente esquema:

  • DNI finalizados en 0: lunes 8 de junio.

  • DNI finalizados en 1: martes 9 de junio.

  • DNI finalizados en 2: miércoles 10 de junio.

  • DNI finalizados en 3: jueves 11 de junio.

  • DNI finalizados en 4: viernes 12 de junio.

  • Lunes 15 de junio: sin actividad por el feriado.

  • DNI finalizados en 5: martes 16 de junio.

  • DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.

  • DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

  • DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

  • DNI finalizados en 9: lunes 22 de junio.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima este mes?


A pesar de los feriados, los montos no sufrirán ninguna alteración ni descuento. Gracias a la combinación de las nuevas escalas oficiales y el medio aguinaldo calculado sobre el básico más alto del semestre, los jubilados de la mínima obtendrán los siguientes conceptos:

  • Haber mensual (con el aumento del 2,58%): $403.317,99.

  • Medio aguinaldo: $201.659.

  • Bono extraordinario: $70.000.

  • Monto total: $674.976,99.

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