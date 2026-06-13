ANSES liquida el aguinaldo: ¿Cómo pueden calcularlo los jubilados?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a junio, un mes clave para jubilados y pensionados, ya que incluye la liquidación del medio aguinaldo.

Este ingreso adicional se acredita junto con el haber mensual y, según el caso, también contempla el bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos más bajos.

Además, el organismo confirmó que, durante este mes, se aplicará un aumento del 2,58% en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Esta actualización impacta directamente en los montos que perciben los beneficiarios y también en el cálculo del aguinaldo, que se define en función de los ingresos del semestre.

¿Cómo se calcula el aguinaldo en las jubilaciones?

El medio aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. ANSES liquida este concepto de manera automática junto con la prestación correspondiente al mes de junio, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Con este pago extra, los ingresos de jubilados y pensionados presentan variaciones según el tipo de prestación:

Jubilados que perciben la mínima: cobrarán un haber base de $403.317,99. Con el bono de $70.000, el ingreso mensual asciende a $473.317,99. A esto se suma el medio aguinaldo de $201.658, lo que eleva el total a $674.975.

Jubilados con haberes superiores a la mínima: el monto máximo alcanzará los $2.713.948,17, con un aguinaldo de $1.356.974.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): tendrá un haber base de $322.654,39, que se incrementa hasta $553.981,59 al incluir el bono y el aguinaldo.

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: contarán con un haber de $282.322,59, que con los adicionales llegará a $493.483,89.





El cálculo del aguinaldo se realiza sobre el mejor haber percibido en el último semestre.

Calendario de pagos de junio

ANSES estableció un cronograma de pagos organizado según la terminación del DNI para jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas.

Jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio





Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio





Pensiones No Contributivas: