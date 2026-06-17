Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 17 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles una jornada con cielo algo nublado y temperaturas de entre 7 y 14 grados, con viento del este.

El jueves aumentará la nubosidad. La temperatura mínima será de 10 graddos, la máxima de 13 y podrían registrarse lluvias aisladas entre la tarde y la noche.

El viernes volverá a brillar el sol, con temperaturas de entre 9 y 15 grados y vientos del sudoeste.