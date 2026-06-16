Alerta amarilla por tormentas para esta semana: ¿En qué zonas impactará?

El avance de un fuerte frente frío combinado con una masa de aire húmedo e inestable encendió las alarmas en el mapa meteorológico argentino.

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 18 de junio, advirtiendo que las condiciones climáticas empeorarán de forma drástica en el centro y norte del país.

Rige una alerta amarilla para el jueves 18 de junio en varias regiones del territorio argentino. (Foto: Archivo)

Alerta amarilla por tormentas: ¿Qué zonas serán las más afectadas y cuándo llega el agua al AMBA?

El mapa del tiempo en Argentina se tiñe de nubosidad para este jueves 18 de junio. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia climática a una amplia franja del territorio debido al desarrollo de tormentas que podrían presentar una fuerte intensidad.

Según detalló el organismo oficial, la alerta amarilla implica la existencia de "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas". Es decir, no se trata de un escenario catastrófico, pero sí de una advertencia que llama a extremar los cuidados en la vía pública.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) continuará monitoreando la evolución del frente frío e informará sobre posibles actualizaciones del nivel de alerta.

La advertencia climática regirá durante la totalidad del día jueves y afectará principalmente al norte del Litoral y zonas aledañas. De hecho, las áreas críticas comprenden el sur y este de Chaco, el noreste de Santa Fe, y el sur y oeste de Corrientes.

En estas localidades se prevén lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían generar complicaciones estacionales.

Mapa oficial de alertas del SMN: las áreas en amarillo detallan dónde las tormentas serán más intensas este jueves.

Por otro lado, la atención también se centra en Buenos Aires. El AMBA (Capital Federal y el Conurbano bonaerense) no se encuentra bajo el nivel de alerta amarilla, pero no logrará escapar a la inestabilidad.

Según lo establecido por el Servicio Meteorológico, se espera un desmejoramiento paulatino del tiempo que se traducirá en lluvias de mediana intensidad, especialmente concentradas durante la tarde y la noche del jueves.

El pronostico indicó que las probabilidades de precipitaciones oscilan entre un 10% y un 40%, por lo que se recomienda salir con paraguas o piloto para evitar sorpresas al final del día.

Ante la vigencia de la alerta amarilla, las autoridades recomiendan extremar las precauciones en la vía pública y evitar circular durante los momentos de mayor intensidad del temporal.

Este panorama lluvioso estará acompañado por un ambiente marcadamente invernal e inhóspito. La amplitud térmica será sumamente acotada en la región metropolitana: se registrará una temperatura máxima de apenas 13°C y una mínima de 10°C.

Además, el viento del sector sudeste aportará humedad y una sensación térmica que obligará a los ciudadanos a reforzar el abrigo sobre todo en las personas de riesgo (niños y adultos mayores).