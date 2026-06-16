Urgente: hay alerta meteorológica amarilla por frío extremo y vientos fuertes en seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes 16 de junio una alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes que afectará a seis provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que durante esta jornada rige una alerta amarilla por frío extremo en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y en el norte de Misiones.

Hay alerta amarilla por frío extremo en algunas provincias (Imagen captura).

En ese sentido, el SMN señaló que se trata de temperaturas que pueden ser "peligrosas", sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y que pueden ocasionar un efecto leve a moderado en la salud.

En tanto, el SMN confirmó que rige una alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes. Es el caso de los sectores bajos de Santa Cruz y Tierra del Fuego. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h", destacó.

Ante esta situación, el organismo compartió algunas recomendaciones como evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

Clima en el AMBA

Por último, este martes iniciará con cielo claro. Se espera un clima frío a templado y con cielo mayormente claro durante la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 17°C.