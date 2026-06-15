Qué día se va el sol y vuelven las lluvias a Buenos Aires

Después de varios días dominados por el frío, el cielo mayormente despejado y las temperaturas típicas del invierno, los vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzaran a notar algunos cambios en las condiciones climáticas.

De acuerdo con las previsiones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la nubosidad irá en aumento y aparecerán chances de precipitaciones que podrían interrumpir las actividades cotidianas.

El Área Metropolitana de Buenos Aires disfrutará de varias jornadas estables antes de un posible cambio de tiempo previsto para los próximos días.

Vuelven las nubes y hay chances de lluvia: así estará el clima durante la semana

El lunes 15 se presenta con tiempo estable y cielo despejado durante gran parte de la jornada. La temperatura oscilará entre los 2°C de mínima y los 15°C de máxima, ofreciendo una tarde agradable pese al frío matinal. No se esperan lluvias y los vientos serán de intensidad moderada.

El inicio de la semana estará marcado por el tiempo estable, mañanas frías y tardes agradables, con predominio del sol y sin chances de lluvias en el AMBA.

Para else anticipa una mejora en los registros térmicos. La mínima ascenderá hasta los 7°C y la máxima alcanzará los 18°C.durante buena parte del día y no hay probabilidades significativas de precipitaciones, por lo que será una de las jornadas más templadas de la semana.

El miércoles 17 continuará la estabilidad atmosférica, aunque con algo más de nubosidad. Las marcas térmicas se moverán entre los 7°C y los 15°C. Las condiciones seguirán siendo favorables y no se prevén fenómenos que alteren la rutina habitual en el AMBA.

El jueves 18 comenzará a percibirse un cambio en el estado del tiempo. La jornada arrancará mayormente nublada y, con el correr de las horas, aumentará la posibilidad de precipitaciones. La temperatura se ubicará entre los 10°C y los 14°C, mientras que las probabilidades de lluvia podrían alcanzar valores de entre 10% y 40% hacia la noche.

La segunda mitad de la semana traerá más nubosidad y un posible episodio de inestabilidad, especialmente durante el jueves, antes de una mejora gradual prevista para el viernes.

El viernes 19 las condiciones tenderán a mejorar nuevamente. Aunque persistirá la presencia de algunas nubes, las chances de precipitaciones serán bajas y se espera una recuperación parcial del cielo. La mínima rondará los 10°C y la máxima llegará a los 15°C.

El fin de semana se perfila con condiciones mayormente estables, temperaturas típicas del invierno y un cielo parcialmente nublado ideal para actividades al aire libre.

Durante else mantendrá un escenario similar, con nubosidad variable y temperaturas acordes a la época del año. Los valores térmicos oscilarán entre los, sin indicios de lluvias significativas en el horizonte.

Finalmente, el domingo 21 cerrará la semana con condiciones relativamente estables. El cielo se presentará parcialmente nublado y las temperaturas volverán a ubicarse entre los 8°C y los 15°C.







