Crónica llegó al Mundial 2026: así está el clima en Kansas antes del debut argentino

Crónica TV inició su cobertura del Mundial 2026 con dos transmisiones en vivo desde Kansas, Estados Unidos, a horas del debut de la Selección Argentina. El enviado especial Rulo Schijman, conductor de "Imbatibles", encabezó las primeras señales del ciclo desde suelo estadounidense, en una ciudad de edificios bajos y muy distribuida, rodeada de campo, con temperaturas de entre 30 y 40 grados y lejos del perfil de gran metrópolis vertical como Manhattan.

Desde el piso, el equipo de Crónica describió a este como un "Mundial caro y complejo" para la prensa y el público por las enormes distancias entre sedes: para llegar a tiempo a Kansas debieron hacer escala y tomar dos vuelos desde Miami. El estadio de Kansas, donde se encuentran, tiene capacidad para 70.000 espectadores, mientras que el de Dallas -donde la Selección disputará dos partidos- llega a los 92.000. El torneo se reparte entre Estados Unidos, Canadá y México, pero el primero concentra 11 estadios, lo que genera un circuito casi fijo para los equipos: Argentina no saldrá del territorio estadounidense durante la primera fase.

El furor por la camiseta albiceleste

Durante la transmisión se reveló un dato de mercado: la camiseta de la Selección Argentina es la segunda más vendida en Estados Unidos entre todas las selecciones, solo detrás de la del equipo local, cuyo interés se disparó tras la victoria de Estados Unidos sobre Paraguay en el partido inaugural en Nueva Jersey, donde se vio a celebridades como Brad Pitt y Tom Cruise en las tribunas. Según el dato difundido, ya se vendieron 2,7 millones de unidades del modelo albiceleste.

En cuanto a precios, mientras que en Argentina la camiseta oficial ronda los 100 a 120 dólares, en los centros comerciales de Estados Unidos se conseguiría "bastante más barata", aunque ese dato todavía debía confirmarse en los locales de la zona.

Uber, buses de la FIFA y entradas: la cuenta que hacen los hinchas

Las distancias en Kansas también se traducen en plata: un viaje en Uber desde la zona de hoteles o el aeropuerto hasta el Fan Fest o el banderazo cuesta unos 100 dólares. En el piso se generó además una controversia con la policía local, que asegura que no hay transporte gratuito, mientras que en los hoteles entregan un plano con un circuito de buses oficiales de la FIFA -identificados con los colores azul y rojo- que trasladan sin cargo a los hinchas desde ciertos puntos hacia el Fan Fest. Muchos argentinos usan ese bus gratuito y después completan el trayecto con un Uber corto, de apenas 9 o 10 minutos, hasta el banderazo.

En materia de entradas, las más baratas compradas a través de la página oficial de la FIFA costaban entre 280 y 300 dólares, pero en Estados Unidos la reventa es 100% legal y se gestiona de forma digital: en la práctica, muchos hinchas pagaron hasta 1.000 dólares por un ticket para el debut. Dos hinchas cordobeses de San Francisco, que armaron el viaje con 8 o 9 meses de anticipación y pagaron en cuotas, calcularon un presupuesto de 10.000 dólares por persona para ver solo dos partidos de la fase de grupos, con un itinerario que incluye Miami, Kansas, una parada de seis días en Las Vegas y Dallas.

En el lugar también se cruzaron con hinchas de La Plata, Mendoza y Santa Fe, y con un integrante de la banda "Tres Extraños" de Comodoro Rivadavia, que improvisó en la calle "Ruta 66" de Pappo y una zamba para hacerse de algunos dólares, entre quejas porque "allí todo es tarjeta y nadie lleva efectivo". El banderazo argentino está confirmado para las 18:00 hora de Kansas (20:00 de Argentina) en el Mill Creek Park, en simultáneo con la conferencia de prensa del DT Lionel Scaloni.