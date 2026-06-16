Comenzó el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña: ¿Se romperá el pacto de silencio entre los acusados?

El juicio oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 comenzó esta mañana en Corrientes. El inicio estuvo marcado por un fuerte impacto procesal, luego de que las autoridades ordenaran la inmediata detención de Federico Rossi Colombo.

El imputado fue declarado en rebeldía por el tribunal tras ausentarse sin justificación a la sala de audiencias. El debate congrega en el banquillo de los acusados a 17 personas imputadas, divididas por la fiscalía en dos bloques con responsabilidades bien diferenciadas.

Carlos Pérez, uno de los detenidos por la desaparición de Loan Peña.

El grupo principal está compuesto por siete detenidos considerados coautores directos del delito de sustracción y ocultamiento del menor. Entre ellos destacan los tíos del niño, Laudelina Peña y Antonio Benítez, junto al excomisario local Walter Maciel.

Por otro lado, el segundo bloque de diez imputados pertenece a supuestos asesores vinculados a la Fundación Lucio Dupuy. La acusación fiscal sostiene que estos individuos montaron un falso escenario de colaboración para influenciar a testigos y desviar activamente las diligencias de los investigadores.

Rossi Colombo, el procesado que terminó con orden de captura en la primera jornada, forma parte de esta nómina por falso testimonio y entorpecimiento. Para intentar reconstruir el entramado criminal y romper los pactos de silencio, el tribunal dispuso un listado de 186 testigos convocados a declarar a lo largo del proceso.

El cronograma estipula que las audiencias se realizarán de manera fija los días miércoles y jueves de cada semana. Los primeros testimonios previstos para comparecer ante los magistrados serán los padres de la víctima, María Luisa Noguera y José Mariano Peña.

Pidieron rechazar las detenciones solicitadas por la fiscalía

Rodolfo Baqué, defensa de Elizabeth Cutaia, solicitó dar de baja la solicitud de la fiscalía sobre las detenciones de los imputados de la causa paralela. Junto a él, otros defensores se sumaron al rechazo.