Dos años de la desaparición de Loan Peña: quiénes son los 17 acusados que irán a juicio

Este sábado 13 de junio se cumplen dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes. El caso, que todavía sigue sin resolverse, conmocionó a toda la Argentina y hoy tiene 17 imputados acusados de distintos delitos.

La gran incógnita sigue siendo la misma: dónde está el nene oriundo de la localidad de 9 de Julio. Mientras tanto, la investigación avanza hacia una de sus etapas más importantes y el expediente finalmente llegará a juicio oral.

Aunque la pesquisa se dividió en dos grandes grupos de imputados, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes decidió unificar la causa principal con otro expediente por presunto desvío y encubrimiento. Así, se conformó un megajuicio sin precedentes en la provincia.

A continuación, el detalle de quién es quién en una causa que, dos años después, todavía mantiene en vilo a todo el país.

Los siete acusados por la desaparición de Loan

El primer grupo de imputados está compuesto por las personas que serán juzgadas por su presunta participación directa en la desaparición de Loan Danilo Peña. Según la investigación, habrían intervenido en la sustracción y el posterior ocultamiento del niño.

Los acusados son:

Laudelina Peña , tía de Loan.

, tía de Loan. Antonio Bernardino Benítez , esposo de Laudelina.

, esposo de Laudelina. Walter Maciel , ex comisario.

, ex comisario. María Victoria Caillava , ex funcionaria municipal.

, ex funcionaria municipal. Carlos Pérez , ex capitán de la Armada.

, ex capitán de la Armada. Mónica del Carmen Millapi .

. Daniel "Fierrito" Ramírez, esposo de Millapi.

Para los investigadores, este grupo ocupa un lugar central en el expediente, porque enfrenta las acusaciones vinculadas al hecho principal que se intenta esclarecer desde junio de 2024.

Este grupo de imputados será juzgado por su presunta participación directa en la desaparición de Loan Danilo Peña.

El segundo grupo de imputados

El resto de los acusados quedó incluido en una causa paralela vinculada a presuntas maniobras de encubrimiento e irregularidades durante la investigación de la desaparición de Loan.

Los imputados son:

Federico Rossi Colombo .

. Nicolás Soria .

. Elizabeth Cutaia .

. Alan Cañete .

. Delfina Taborda .

. Pablo Noguera .

. Pablo Núñez .

. Valeria López .

. Verónica Machuca Yuni .

. Leonardo Rubio.

Según la acusación, este grupo deberá responder por distintos delitos que habrían ocurrido mientras avanzaba la pesquisa.

Entre los cargos figuran:

Privación ilegítima de la libertad.

Defraudación a la administración pública.

Encubrimiento.

Falso testimonio.

Violación de secreto profesional.

Suministro gratuito de estupefacientes.

Resistencia a la autoridad.

Usurpación de insignias y títulos profesionales.

Caso Loan Peña: el juicio oral busca respuestas sobre la desaparición del niño

La decisión de unificar los dos expedientes marcó un paso decisivo en una investigación que mantiene en vilo a la Argentina desde hace dos años. El caso de Loan Peña se convirtió en uno de los más impactantes de los últimos tiempos, tanto por su complejidad como por la falta de respuestas sobre el destino del menor.

Aunque la causa avanzó, la principal pregunta sigue sin respuesta: qué pasó con el pequeño correntino y dónde está. La falta de certezas mantiene vigente el reclamo de justicia de su familia y la preocupación de gran parte de la sociedad.

El próximo martes comenzará el juicio oral, una instancia en la que se intentará definir las responsabilidades de los 17 acusados y reconstruir la secuencia de hechos vinculada a la desaparición del niño.