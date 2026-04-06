Los padres de Loan Peña le pidieron a Milei que cubra las vacantes en la Justicia para que se realice el juicio

José Peña y María Luisa Noguera, los padres de Loan Danilo Peña, le enviaron en las últimas horas una carta al presidente de la Nación, Javier Milei, para solicitarle que cubra los cargos vacantes en la Justicia para que pueda llevarse a cabo el juicio por la desaparición del niño, que tenía 5 años cuando fue visto por última vez en el 13 de junio de 2024 en la provincia de Corrientes.

"Toda nuestra expectativa está puesta en la inmediata realización del juicio oral, como única instancia capaz de provocar el quiebre de los imputados y obtener de ellos la verdad que hoy se nos niega: dónde está Loan y qué hicieron con él. Cada postergación no sólo dilata el proceso, sino que también aleja la posibilidad de encontrarlo", advirtieron Noguera y Peña en el texto.

Qué le pidieron los padres de Loan al presidente Milei

De acuerdo a lo remarcado en el escrito, la causa por sustracción de menores ya se encuentra en una etapa avanzada a la espera del juicio oral pero los padres del niño desaparecido lamentaron que las vacancias y subrogancias dentro del sistema judicial dificultan la conformación del tribunal, lo que mantiene frenado el proceso.

"En tal contexto y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 99 de la Constitución Nacional, en su carácter de responsable de la administración general del país, venimos a solicitar que se disponga, con carácter urgente, la adopción de todas las medidas políticas e institucionales necesarias para asegurar la cobertura inmediata de vacantes judiciales, remover los obstáculos estructurales que afectan el funcionamiento del tribunal y garantizar la realización del juicio oral en un plazo máximo de 60 días", pidieron Noguera y Peña al jefe de Estado.

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

Subrayaron luego que "el acceso a la justicia y el juzgamiento en un plazo razonable son derechos garantizados por la Constitución y tratados internacionales". "La urgencia del caso, que involucra la desaparición de un niño, impone una respuesta estatal reforzada, coordinada y efectiva", añadieron y sentenciaron: "En ese juicio está la única posibilidad real de saber qué pasó con nuestro hijo y dónde está".

Caso Loan: el juicio aún no tiene fecha definida

El juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña no tiene fecha definida. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOC) N° 7 de Corrientes habían determinado que comience el 7 de octubre, con dos audiencias semanales hasta diciembre. Sin embargo, ante los pedidos de la querella y la fiscalía, reconsiderarán la fecha.

Loan Danilo Peña tenía 5 años el 13 de junio de 2024, cuando decidió ir con su papá a la casa de la abuela Catalina, que reside en el paraje El Algarrobal, que está a unos ocho kilómetros de la zona urbana de 9 de Julio. Allí almorzaron y luego fueron a un naranjal donde fue visto por última vez.