Robo frustrado de película: cámaras, persecución y tres detenidos en Quilmes

Una organización delictiva integrada por tres personas, entre ellas un menor de edad, fue desbaratada en Quilmes cuando intentaba cometer un robo en una dependencia de la empresa AySA.

El procedimiento fue posible gracias al monitoreo en tiempo real realizado por el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), que permitió seguir los movimientos de los sospechosos y coordinar la intervención policial.



El hecho comenzó cuando operadores del sistema de videovigilancia municipal detectaron el ingreso forzado de un individuo a una sede de la empresa proveedora de agua ubicada en la esquina de Alsina y Moreno. Ante la alerta, móviles del Comando de Patrullas se dirigieron de inmediato al lugar y sorprendieron al sospechoso dentro de las instalaciones.

El hombre, identificado como Sergio D., de 33 años, intentó resistirse al procedimiento y agredió físicamente a los efectivos antes de ser reducido. Durante la requisa se le secuestró un bolso con herramientas de mano, guantes y un teléfono celular.

Mientras tanto, el análisis de las cámaras de seguridad permitió determinar que el delincuente había llegado al lugar en un Fiat Palio negro utilizado como vehículo de apoyo. Gracias al seguimiento de las imágenes, el automóvil fue localizado estacionado a pocas cuadras, en la intersección de Gaboto y Rivadavia.

Allí, efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) interceptaron al conductor, Jeremy L., de 40 años. En el interior del vehículo encontraron otros dos bolsos con diversas herramientas de efracción, entre ellas una amoladora, un taladro, discos de corte y barretas.

La investigación en tiempo real continuó y permitió detectar que un tercer integrante de la banda había descendido del automóvil antes de la llegada de la Policía. Con la descripción aportada por los operadores del CEQ, los agentes lograron interceptarlo en la esquina de Brandsen y General Paz.

Se trataba de un adolescente de 16 años, identificado como Benjamín F., quien también fue aprehendido. La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Quilmes avaló el accionar policial, dispuso el secuestro del vehículo y de las herramientas utilizadas por los sospechosos, y ordenó actuaciones bajo la carátula de "Robo en grado de tentativa".

Desde el Municipio destacaron que el procedimiento fue posible gracias al trabajo coordinado entre los operadores del sistema de monitoreo y las fuerzas de seguridad desplegadas en el territorio, lo que permitió frustrar el robo y detener a los tres involucrados.