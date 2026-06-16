Bernal: tres heridos y un conductor demorado tras un choque en una transitada esquina

Tres personas resultaron heridas este lunes alrededor de las 21.30 en la intersección de avenida Zapiola y 26 de Julio, en Bernal Centro, lo que obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.

Según se pudo reconstruir a partir de las imágenes registradas en el lugar, un Renault Clío impactó contra una Volkswagen Suran que circulaba por 26 de Julio y se encontraba finalizando el cruce de la avenida Zapiola al momento de la colisión.

La peor parte la sufrió el conductor de la Suran, un hombre de 80 años, quien tras el impacto quedó tendido sobre la cinta asfáltica. Personal de emergencias lo trasladó de urgencia al Hospital Iriarte de Quilmes con un profundo corte en la cabeza y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, especialmente en las piernas.

La mujer que viajaba como acompañante también fue derivada al mismo centro asistencial, aunque las lesiones que presentaba no revestían gravedad, según las primeras evaluaciones médicas.

En tanto, en el Renault Clío se desplazaban dos personas. Una de ellas debió ser hospitalizada debido a las heridas sufridas en el choque, mientras que el conductor fue trasladado a la Comisaría 2da. de Bernal para las actuaciones correspondientes.

Las imágenes del hecho muestran que el Clío circulaba presuntamente a alta velocidad y por el carril contrario al sentido de circulación. Asimismo, se observa una maniobra de frenado previa al impacto, que dejó extensas marcas de neumáticos sobre el asfalto a lo largo de varios metros.

Las circunstancias del accidente son materia de investigación y serán determinantes para establecer las responsabilidades en el siniestro. Mientras tanto, los peritajes y el análisis de las cámaras de seguridad podrían aportar elementos clave para esclarecer cómo se produjo la colisión.