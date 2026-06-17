Solano: intentó evadir a la Justicia usando la identidad de su hermano, pero fue descubierto y detenido

Bajo los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), capturaron en Quilmes a un sujeto sobre el que pesaba un pedido de captura por el delito de "Homicidio en grado de tentativa".

El hecho que se le imputa ocurrió en marzo del año 2025, cuando el involucrado junto a otros dos individuos circulaban con un automóvil por la localidad bonaerense de San Francisco Solano. En ese contexto, llegaron a la intersección de las calles 887 y 837, donde avistaron al damnificado, por lo que el buscado junto a otro cómplice se bajaron del rodado y le dispararon a quemarropa, dejando a la víctima gravemente herida y dándose a la fuga del lugar.

A partir de este hecho, la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial de Quilmes a cargo del Dr. Javier Barrera, dio intervención a la División Homicidios de la PFA para la localización del implicado.

Atento a ello, los federales comenzaron con el análisis de datos y rastrillajes mediante los cuales se detectó que el hermano del prófugo recibía atención médica por haber sido víctima de un hecho ilícito, en una clínica en la misma localidad donde ocurrió el ataque.

Profundizando la pesquisa se estableció que no había un suceso denunciado que guardara relación con su atención médica.

Esta pista llamo la atención de los investigadores, quienes implantaron una vigilancia en el nosocomio ubicado en la calle 842 al 2500, con el objetivo de realizar un seguimiento y recabar más información. Fue en ese momento que advirtieron la llegada al lugar del buscado en un auto particular, por lo que cuando descendió fue detenido de forma inmediata por los uniformados.

Cabe destacar que el aprehendido, quien utilizaba muletas para su desplazamiento, realizaba en dicho centro médico una rehabilitación en su pierna derecha por haber sufrido un impacto de bala y para evadir a la justicia utilizaba la identidad de su hermano, a fin de poder recibir atención médica.

El detenido, argentino y mayor de edad fue traslado a la Comisaría 4ta de San Francisco Solano de la Policía de la provincia de Buenos Aires, donde quedará alojado a disposición del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento judicial de Quilmes a cargo del Dr. Marcelo Javier Goldberg.