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Miércoles, 17 de junio de 2026

Nuevas unidades para mejorar los servicios ambientales en Quilmes

Desde el Municipio señalaron que esta inversión forma parte de las acciones destinadas a fortalecer los recursos materiales de las áreas operativas.

Redacción FMQ
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La Municipalidad de Quilmes presentó este miércoles seis nuevos vehículos que se incorporarán a la flota liviana de la Secretaría de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, con el objetivo de fortalecer las tareas operativas y los servicios que se brindan en distintos puntos del distrito.

La presentación se llevó a cabo en el Complejo Socio Ambiental Ecoparque Quilmes, ubicado en la calle Italia 487, en La Ribera, donde las autoridades destacaron la importancia de continuar invirtiendo en equipamiento para optimizar las labores vinculadas al cuidado del ambiente y la gestión de residuos.

Los nuevos rodados son vehículos de cabina simple con capacidad de carga de 690 kilogramos, que fueron adquiridos íntegramente con fondos municipales. Su incorporación permitirá mejorar la capacidad de respuesta de las cuadrillas encargadas de distintas tareas ambientales y de mantenimiento urbano.

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