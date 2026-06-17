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Miércoles, 17 de junio de 2026

Quiénes son los cinco pescadores que desaparecieron en Berazategui

Se trata de los hombres que partieron el domingo en su embarcación deportiva desde la costanera de Hudson y desaparecieron en el Río de la Plata.

Redacción FMQ
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Este miércoles por la mañana la Prefectura Naval continúa con el operativo de búsqueda de los cinco pescadores que partieron el domingo en su embarcación deportiva desde la costanera de Hudson, localidad del partido bonaerense de Berazategui, y desaparecieron en el Río de la Plata.

La lancha "Chamigo-Ho" partió en la mañana del 14 de junio desde la costanera de Hudson con cinco amigos a bordo. Iban a pescar pejerreyes en la franja costera del Río de la Plata. Debían volver ese mismo día por la tarde, pero no lo hicieron, por lo que el personal del camping de donde habían salido con la embarcación dio el alerta.

Según se pudo establecer, en la lancha "Chamingo-Ho" partieron cinco hombres: los hermanos Carlos Alberto Kovach (60) y Claudio Alejandro Kovach (50), oriundos de Berazategui. Junto a ellos se encontraba Damián Giubu (42), Diego Alejandro Boscardín (28) y Sebastián Romegialli, cuya edad no trascendió.

Los cinco amigos eran pescadores experimentados y preparados en materia de navegación. No era la primera vez que se adentraban en el Río de la Plata, solían hacerlo de modo habitual y contaban con los elementos de seguridad reglamentarios para hacerlo: la lancha tenía chalecos salvavidas, sistema GPS, bengalas y radio VHF. Además, todos los tripulantes llevaban teléfonos celulares.

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