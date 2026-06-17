Junio se despide con más feriados: quiénes tendrán dos nuevos fines de semana largos en Buenos Aires

Cuando parecía que junio ya había agotado su calendario de feriados, varias localidades de la provincia de Buenos Aires se preparan para disfrutar de nuevos días no laborables que permitirán extender el descanso y conformar fines de semana largos.

Se trata de asuetos municipales vinculados a aniversarios fundacionales y celebraciones locales que beneficiarán a trabajadores, docentes, estudiantes y, en algunos casos, empleados del sector privado que adhieran a las disposiciones de cada distrito.

El primero de estos fines de semana largos tendrá lugar entre el sábado 20 y el lunes 22 de junio en Ayacucho, donde se conmemorará el 160° aniversario de la fundación de la ciudad.

La localidad, creada en 1866 por José Zoilo Miguens, organizó una agenda especial de actividades que se extenderá durante tres jornadas. Habrá propuestas culturales, deportivas y recreativas para vecinos y visitantes, entre ellas una peña aniversario en el Galpón de la Fiesta Nacional del Ternero, espectáculos musicales, una correcaminata con recorridos de 3,5 y 7 kilómetros, conciertos de tango, homenajes históricos, un desfile cívico y un Fan Fest para seguir a la Selección Argentina.

El segundo fin de semana largo llegará el lunes 29 de junio y alcanzará a los habitantes de Capitán Sarmiento y Martínez de Hoz, localidad perteneciente al partido de Lincoln.

En el caso de Capitán Sarmiento, la fecha recuerda la sanción de la ley provincial que creó oficialmente el partido el 29 de junio de 1961. Hasta entonces, ese territorio formaba parte del antiguo partido de Bartolomé Mitre, actualmente denominado Arrecifes.

Por su parte, Martínez de Hoz celebrará el 112° aniversario de su fundación con actividades protocolares y actos conmemorativos encabezados por autoridades locales y representantes de la comunidad.

Si bien estos feriados tienen alcance exclusivamente local, representan una oportunidad para que miles de bonaerenses puedan disfrutar de jornadas de descanso adicionales y participar de las celebraciones organizadas en cada distrito.

De esta manera, junio cerrará con dos nuevos fines de semana largos para sectores específicos de la provincia, en un mes que ya estuvo marcado por varios feriados nacionales y jornadas de descanso extendidas.