Cómo afectarán las nuevas obras al servicio del Tren Roca: todo lo que se sabe

La línea del Tren Roca arrancó una etapa de cambios importantes que prometen modificar el funcionamiento del tren en uno de los ramales más usados por los pasajeros del conurbano. Después de más de 40 años sin obras de este tipo, se anunciaron trabajos de renovación sobre las vías.

Las intervenciones se van a hacer entre Constitución y Temperley e incluyen la renovación de las cuatro vías, además de mejoras en puentes, pasos a nivel y estaciones clave como Gerli, Lanús y Remedios de Escalada. Desde el área ferroviaria también explicaron cómo va a funcionar el tren durante este período, buscando que el servicio siga activo mientras avanzan los trabajos.

¿Qué cambios se vienen en el tren Roca?

¿Qué cambios se vienen en el tren Roca?

La Línea Roca comenzó a encaminar una de las renovaciones ferroviarias más importantes de las últimas décadas, con obras que se concentrarán entre el paso bajo nivel de Brandsen, en la Ciudad de Buenos Aires, y la estación Temperley. El proyecto, impulsado por Trenes Argentinos, apunta a actualizar una infraestructura que tiene más de 40 años sin una renovación integral y que, con el paso del tiempo, fue mostrando desgaste, limitaciones operativas y la necesidad de intervenciones más profundas para sostener el nivel de servicio.

Los trabajos van a abarcar todo ese corredor y no se van a limitar solo a las vías: también incluirán la renovación completa de las cuatro líneas férreas, mejoras en puentes y pasos a nivel, y obras en estaciones clave como Gerli, Lanús y Remedios de Escalada. Entre las tareas más importantes se prevé el reemplazo de estructuras metálicas por nuevas de hormigón, la colocación de rieles soldados de mayor durabilidad, durmientes de hormigón pretensado y sistemas de fijación más modernos, además de la actualización del señalamiento para mejorar la seguridad y la frecuencia de los trenes.

En paralelo, el objetivo del plan es evitar que las obras afecten de lleno la circulación diaria. Por eso, desde Trenes Argentinos aclararon que no habrá interrupciones prolongadas ni cortes totales del servicio, como se había especulado en algunos casos. En cambio, las intervenciones estarán organizadas por etapas, principalmente durante la noche y con ventanas de trabajo reducidas, y solo en algunos casos puntuales podrían darse afectaciones parciales los fines de semana, siempre de manera planificada.

La necesidad de esta renovación viene de arrastre: la última intervención integral fuerte en este tramo se había hecho antes de 1985, en el marco de la electrificación de parte del sistema. Desde entonces, el aumento constante de pasajeros y el desgaste natural de la infraestructura obligaron a aplicar reducciones de velocidad y mantenimiento continuo para evitar mayores complicaciones. Con estas obras, la idea es recuperar condiciones de seguridad, mejorar la frecuencia y reducir los tiempos de viaje en uno de los corredores más usados del conurbano bonaerense.