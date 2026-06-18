Menú
Radio en vivo
Jueves, 18 de junio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 18 de junio

El SMN indicó que será una jornada con cielo nublado y temperaturas de entre 10 y 13 grados.

Redacción FMQ
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves una jornada con cielo nublado y temperaturas de entre 10 y 13 grados en la Ciudad. A partir de la tarde podrían registrarse lluvias aisladas.

El viernes se esperan lloviznas por la madrugada y luego saldrá el sol. El termómetro arrancará en 8 grados y llegará hasta los 14 grados, con viento del sur.

El sábado la mínima será de 6 grados, la máxima será de 15 grados, con viento del noroeste y cielo nublado.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026
Noticias

"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026

3
Maria Becerra reveló cuáles son sus "no negociables" en una relación: "Celos no existen"
Noticias

Maria Becerra reveló cuáles son sus "no negociables" en una relación: "Celos no existen"

4
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

5
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

Últimas noticias de Clima