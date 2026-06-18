Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 18 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves una jornada con cielo nublado y temperaturas de entre 10 y 13 grados en la Ciudad. A partir de la tarde podrían registrarse lluvias aisladas.

El viernes se esperan lloviznas por la madrugada y luego saldrá el sol. El termómetro arrancará en 8 grados y llegará hasta los 14 grados, con viento del sur.

El sábado la mínima será de 6 grados, la máxima será de 15 grados, con viento del noroeste y cielo nublado.