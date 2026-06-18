Urgente: hay alerta amarilla por tormentas, fuertes vientos y nevadas en 11 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 18 de junio una alerta amarilla por tormentas, vientos fuertes, nevadas y viento zonda que afectará a 11 provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que durante esta jornada rige una alerta amarilla por tormentas que afectará a las provincias de Corrientes, el norte de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa y el este de Santiago del Estero.

Hay alertas amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas en varias provincias (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", indicó.

A su vez, el SMN confirmó que rige una alerta amarilla por vientos para el oeste de Jujuy y de Salta. "El área de alta montaña será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 70 y 80 km/h, con ráfagas de hasta 110 km/h, que pueden ser superadas de manera local", destacó.

En tanto, el organismo nacional advirtió que hay una alerta amarilla por nevadas afectará al oeste de Catamarca, el oeste de La Rioja y el noroeste de San Juan.

"El área será afectada por nevadas persistentes de intensidad moderada a localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 25 cm, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada de viento blanco, pudiendo generar reducción de visibilidad", señaló.

Por su parte, durante esta jornada rige una alerta amarilla por viento zonda en sectores de Salta y Jujuy. En ese sentido, desde el organismo indicaron que el área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Clima en el AMBA

Por último, este jueves iniciará con cielo claro. Se espera un clima frío a fresco y no se descartan lluvias aisladas en el cierre de la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 13°C.