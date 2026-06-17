Confirmado: hay alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes y niebla en cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 17 de junio una alerta amarilla por vientos fuertes y nieblas que afectará a cinco provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que durante esta jornada rige una alerta amarilla por vientos en las provincias de Río Negro y Chubut.

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en algunas zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por vientos provenientes del sector norte con velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 95 km/h", destacó.

Ante esto, el SMN brindó una serie de recomendaciones como evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

En tanto, el organismo nacional advirtió que durante esta jornada rige una advertencia de color violeta por niebla que afectará a Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. En ese sentido, indicaron que "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social".

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles iniciará con cielo despejado. Se espera un clima frío a templado y con cielo mayormente claro a lo largo de la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará los 14°C.