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Miércoles, 17 de junio de 2026

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CLIMA

Confirmado: hay alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes y niebla en cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que en esta jornada se esperan fuertes ráfagas de viento que pueden alcanzar los 95 km/h en algunas zonas del país. Más detalles, en la siguiente nota.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 17 de junio una alerta amarilla por vientos fuertes y nieblas que afectará a cinco provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que durante esta jornada rige una alerta amarilla por vientos en las provincias de Río Negro y Chubut.

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en algunas zonas del país (Imagen captura).
Hay alerta amarilla por vientos fuertes en algunas zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por vientos provenientes del sector norte con velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 95 km/h", destacó.

 Ante esto, el SMN brindó una serie de recomendaciones como evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

En tanto, el organismo nacional advirtió que durante esta jornada rige una advertencia de color violeta por niebla que afectará a Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. En ese sentido, indicaron que "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social".

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles iniciará con cielo despejado. Se espera un clima frío a templado y con cielo mayormente claro a lo largo de la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará los 14°C.

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