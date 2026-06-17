Se viene un fin de semana frío en Buenos Aires: ¿Cuál será la temperatura mínima?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su pronóstico y anticipó el ingreso de una masa de aire frío que se hará sentir con fuerza en la provincia de Buenos Aires durante los próximos días, marcando un cambio notorio en las condiciones del tiempo.

El fin de semana estará atravesado por un ambiente plenamente invernal, con jornadas frías y una sensación térmica en descenso.

En este escenario, se esperan mínimas muy bajas en distintos puntos bonaerenses, con heladas en zonas del interior y sensaciones térmicas que podrían ser aún más intensas por efecto del viento. El frío se instalará de manera sostenida, obligando a volver a los abrigos más pesados.

¿Cuál será la mínima y la máxima para el fin de semana en Buenos Aires?





El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con temperaturas bajas en la provincia de Buenos Aires, pero con un foco especial puesto en el fin de semana, cuando se sentirá con más fuerza el fresco.

A lo largo de los días previos, las mínimas se mantendrán cercanas a los 7 grados, aunque el descenso térmico se hará más evidente con el correr de la semana.

El sábado será uno de los días más fríos del período, con una mínima que rondará los 6 grados y una máxima que apenas alcanzará los 15. El ambiente se mantendrá plenamente invernal desde las primeras horas de la mañana, con sensación térmica baja y una jornada que invitará a mantenerse bien abrigado.

El domingo no traerá grandes cambios y seguirá dentro del mismo esquema de frío sostenido. Las mínimas volverán a ubicarse cerca de los 7 grados, mientras que las máximas también se mantendrán acotadas, sin grandes repuntes durante la tarde.

En este contexto, el fin de semana se perfila con condiciones típicas de invierno, con mañanas muy frías, poca amplitud térmica y un aire que se sentirá más pesado por la persistencia del frío. El panorama general no muestra por ahora un cambio brusco, sino una continuidad de temperaturas bajas.

De esta manera, quienes tengan actividades al aire libre deberán tener en cuenta este escenario invernal que se mantendrá estable, especialmente durante el sábado y domingo, los dos días donde el frío será más protagonista en la región.