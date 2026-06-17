Cayó con un registro trucho: secuestran un auto y una licencia falsa en Bernal Oeste

Un hombre de 61 años fue demorado en Bernal Oeste luego de que efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) detectaran que circulaba con una licencia de conducir apócrifa durante un operativo de control vehicular.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de Camino General Belgrano y Coronel Lynch, donde los agentes interceptaron un Volkswagen Bora para realizar una inspección de rutina en el marco de los operativos preventivos que se llevan adelante en distintos puntos del distrito.

Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor, identificado como Roberto Esteban Vargas, presentó tanto sus documentos personales como los papeles del vehículo. Sin embargo, los efectivos advirtieron anomalías en la licencia de conducir que exhibió, presuntamente emitida en Avellaneda.

Ante las sospechas, se requirió la intervención de personal del área de Tránsito del Municipio de Quilmes para verificar la autenticidad del documento. Tras las comprobaciones realizadas, los inspectores confirmaron que la licencia era falsa.

Como resultado del procedimiento, las autoridades secuestraron tanto la licencia apócrifa como el Volkswagen Bora en el que se desplazaba el conductor.

Posteriormente, Vargas fue trasladado a la Comisaría Séptima de Quilmes, donde se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 del Departamento Judicial Quilmes, que dispuso las diligencias de rigor.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron que estos controles buscan detectar irregularidades documentales, prevenir delitos y reforzar la seguridad vial en las calles del distrito.