La pista del auto los delató: cayó un acusado de un escruche en Quilmes

Un hombre acusado de integrar una banda que cometió un escruche en una vivienda de Quilmes Oeste fue detenido este martes tras una investigación que permitió reconstruir sus movimientos a través de cámaras de seguridad y ubicar los domicilios que frecuentaba.

La caída del sospechoso se produjo luego de varias semanas de tareas investigativas iniciadas a raíz de un robo ocurrido el pasado 14 de mayo en una casa ubicada sobre la calle José Blanco al 500.

Según determinaron los investigadores, cuatro delincuentes aprovecharon que los propietarios no se encontraban en la vivienda para ingresar y revolver el interior en busca de objetos de valor. Sin embargo, cuando estaban concretando el golpe, vecinos advirtieron movimientos extraños y comenzaron a gritar para alertar sobre la situación.

La reacción vecinal obligó a los ladrones a escapar de manera apresurada, aunque lograron llevarse distintos elementos antes de abandonar el lugar.

A partir de la denuncia, efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Quinta iniciaron un minucioso trabajo de análisis de imágenes. Las primeras pistas surgieron de cámaras particulares que captaron a los sospechosos movilizándose en un Suzuki Fun gris.

Con esa información, los investigadores recurrieron al sistema de monitoreo municipal y lograron seguir el recorrido del vehículo después del robo. El seguimiento permitió identificar a uno de los presuntos autores y localizar los inmuebles que frecuentaba habitualmente.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó dos allanamientos simultáneos que fueron realizados este martes con apoyo de efectivos de distintas dependencias policiales y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

En uno de los objetivos, ubicado en Quilmes Oeste, los uniformados lograron detener al sospechoso y secuestraron el Suzuki Fun señalado como el vehículo utilizado durante el escruche. El automóvil será sometido a pericias para determinar su participación en el hecho.

El segundo procedimiento no arrojó resultados de interés para la causa.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Quilmes dispuso la aprehensión del acusado por el delito de robo calificado y ordenó avanzar con nuevas medidas para identificar al resto de los integrantes de la banda que continúa siendo buscada.