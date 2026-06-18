Línea Roca: Trenes Argentinos confirmó que se restableció el servicio

Los ramales eléctricos de la línea Roca -Korn, Ezeiza, La Plata, Bosques vía Temperley y Bosques vía Quilmes- restablecen sus servicios completos con demoras tras la falla técnica de catenaria en Constitución.

El inconveniente se presentó desde la mañana de hoy y provocó demoras, cancelaciones y la limitación de los servicios. Las cuadrillas técnicas de la empresa trabajaron sobre el sistema de alimentación eléctrica y a las 9:20 se restituyó la energía.

Según detalló la empresa ferroviaria a través de un comunicado oficial, el inconveniente limitó el funcionamiento a la mitad de los andenes disponibles en la terminal porteña, situación que obligó a modificar el recorrido habitual de varios servicios.

En ese marco, el ramal La Plata circuló únicamente entre Quilmes y La Plata, mientras que el servicio Bosques vía Quilmes prestó servicio limitado entre Berazategui y Bosques. Por su parte, los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley operaron solamente entre Temperley y sus respectivas cabeceras.