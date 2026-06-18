Paro de SUTEBA Multicolor afecta a escuelas de Quilmes y la Provincia

La Multicolor de Suteba lleva adelante este martes una nueva jornada de paro docente en reclamo de mejoras salariales y la reapertura urgente de la negociación paritaria. En Quilmes, la medida de fuerza tiene impacto en varios establecimientos educativos y, según indicaron referentes del sector, en la Escuela Primaria N° 19 el acatamiento es total.

Entre los principales reclamos de la agrupación opositora se encuentran la reapertura inmediata de las paritarias, la fijación de un salario inicial de 1,5 millones de pesos para los docentes de grado y la implementación de un mecanismo de actualización mensual de los haberes de acuerdo con la inflación.

La decisión de convocar a un nuevo paro fue adoptada durante un plenario virtual realizado el viernes pasado, del que participaron delegados de alrededor de 30 distritos bonaerenses. De acuerdo con la información difundida por la Multicolor, más de 5.500 docentes votaron a favor de profundizar el plan de lucha mediante una nueva medida de fuerza.

La protesta se desarrolla en un contexto de incertidumbre respecto de la negociación salarial en la provincia de Buenos Aires. El último encuentro entre las autoridades bonaerenses y los gremios docentes concluyó sin una propuesta concreta de aumento, por lo que las conversaciones continúan abiertas y a la espera de una nueva convocatoria oficial.

Desde la Multicolor sostienen que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes exige respuestas urgentes y cuestionan la falta de avances en las negociaciones. En ese marco, aseguran que continuarán impulsando acciones gremiales hasta obtener una oferta que responda a las demandas del sector.