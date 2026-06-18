Solidaridad por la salud de una estudiante de Ezpeleta: buscan reunir $3,5 millones para su tratamiento

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria N°40 "Patria Grande" de Ezpeleta lanzó una campaña solidaria para ayudar a Jazmín Villalba, una estudiante de 15 años que cursa 4° año y atraviesa una compleja situación de salud visual.

La adolescente presenta una condición que requiere un trasplante de córnea. Sin embargo, debido a su edad y al riesgo de rechazo que podría implicar esta intervención, los profesionales que la atienden recomendaron como alternativa la utilización de lentes esclerales, una solución que le permitiría mejorar significativamente su visión, preservar su salud ocular y elevar su calidad de vida.

El principal obstáculo es el elevado costo de estos lentes, que supera las posibilidades económicas de su familia. Ante esta situación, la EES N°40 decidió impulsar una colecta solidaria con el objetivo de reunir los fondos necesarios para la adquisición del tratamiento recomendado.

La campaña tiene como meta recaudar 3.500.000 pesos y convoca a toda la comunidad a colaborar. Desde la institución remarcaron que cada aporte, por pequeño que sea, representa un paso más hacia la posibilidad de que Jazmín acceda a los lentes que necesita.

Quienes deseen realizar una contribución pueden hacerlo mediante el alias Rosana.84.mp, correspondiente a la cuenta de Rosana Saida Caballero González, titular habilitada para recibir las donaciones.

Además de las contribuciones económicas, desde la escuela destacaron la importancia de difundir la iniciativa para ampliar su alcance y sumar más voluntades. "Ningún aporte es pequeño cuando se trata de cambiar una vida", expresaron desde la comunidad educativa, que trabaja activamente para acompañar a la joven en este desafío.