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Jueves, 18 de junio de 2026

Incendio en Bernal Oeste: un hombre sufrió serias quemaduras

El hecho se registró en una casa ubicada sobre la avenida Los Kilmes, entre las calles Pampa y Los Andes.

Redacción FMQ
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Un hombre sufrió graves quemaduras durante el incendio de una vivienda precaria ocurrido en Bernal Oeste, donde las pérdidas materiales fueron totales.

El hecho se registró en una casa ubicada sobre la avenida Los Kilmes, entre las calles Pampa y Los Andes. Por causas que aún no fueron informadas, el fuego se propagó rápidamente y afectó por completo la estructura de la vivienda.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Bernal, al arribar al lugar se encontraron con un incendio generalizado en una construcción precaria. Como consecuencia del siniestro, un hombre mayor de edad sufrió quemaduras de tercer grado.

Personal del SAME asistió a la víctima en el lugar y posteriormente la trasladó de urgencia al Hospital de Quilmes para recibir atención médica especializada.

Los bomberos trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a propiedades linderas. A raíz del incendio, las pérdidas en la vivienda fueron totales.

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