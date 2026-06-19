Pescadores desaparecidos en Berazategui: quinto día de búsqueda

A cinco días de la desaparición de un grupo de cinco pescadores en la costa de Berazategui, las autoridades ampliaron el operativo de búsqueda hasta las costas de las localidades bonaerense de Berisso y Ensenada.

El rastrillaje abarca un área de 60 por 15 kilómetros, con recorridos por toda la costa, desde Boca Cerrada hasta el Puerto, precisó el Municipio de Ensenada.

Durante la tarde del miércoles, se desplegó un gran operativo de búsqueda por aire, agua y tierra: la aeronave PA-62 sobrevoló la zona, mientras que los guardacostas GC-79 "Río Deseado", GC-73 "Cabo Corrientes", GC-75 "Bahía Blanca" y GC-140 "Lago Yehuin" navegaron por horas en el área de emergencia. El despliegue incluyó a embarcaciones menores, como semirrígidos y una moto de agua.

El trabajo de búsqueda se realiza en conjunto, con efectivos de la Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios, buzos de rescate, y profesionales municipales y provinciales.

Qué sucedió

La última vez que se registró la embarcación fue entre las 6:00 y las 8:30 del domingo, cuando partió desde el Camping Hudson. La alarma se activó a las 20:50 del mismo día, cuando familiares y personal notaron la ausencia del grupo y no había novedades de la embarcación.Desde ese momento el operativo no se detuvo. Los primeros rastrillajes se centraron entre Hudson y Quilmes y luego se extendieron a las zonas de Ensenada, La Plata y Berisso. Hasta el momento no hay noticias de los tripulantes ni de la embarcación "Chamigo-Ho". Las autoridades mantienen el alerta y solicitan a navegantes informar cualquier novedad al 911 o a Prefectura.