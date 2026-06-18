Atropelló a una bombera que iba a una emergencia y escapó: buscan testigos en Quilmes

Una bombera voluntaria de Berazategui fue atropellada mientras se dirigía a cubrir una emergencia en Quilmes, y ahora sus compañeros impulsan una campaña para encontrar testigos que permitan identificar al conductor que la embistió y escapó sin asistirla.

El siniestro ocurrió el martes 2 de junio en la intersección de Vicente López e Intendente Oliveri, cuando la mujer circulaba en motocicleta rumbo a un servicio. Según informaron desde los Bomberos Voluntarios de Berazategui, tras la colisión el automovilista involucrado abandonó el lugar sin brindar ayuda a la víctima ni aportar ningún dato personal o del vehículo.

Ante esta situación, la institución inició una búsqueda de información para colaborar con la investigación y dar con el responsable del hecho.

Desde el cuartel solicitaron especialmente la colaboración de vecinos, comerciantes y personas que hayan transitado por la zona en el momento del accidente. Además, pidieron que quienes cuenten con imágenes de cámaras de seguridad particulares o registros obtenidos mediante cámaras vehiculares aporten ese material, ya que podría resultar clave para reconstruir lo ocurrido.

Los bomberos destacaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser de utilidad para avanzar en el esclarecimiento del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Quienes puedan aportar información o imágenes pueden comunicarse de manera confidencial al 11-2309-8454.

La investigación continúa abierta mientras se intenta identificar al conductor que, tras embestir a la bombera, se dio a la fuga.