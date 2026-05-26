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Martes, 26 de mayo de 2026

Tres dotaciones de bomberos combatieron un incendio en Bernal Oeste

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni personas atrapadas en el interior de la vivienda.

Redacción FMQ

Un incendio se registró en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Juan José Valle, Formosa y Chaco, en Bernal Oeste, y generó un importante operativo de emergencia.

Según informaron fuentes intervinientes, el llamado de alerta fue realizado por una persona que indicó que la casa de su madre se estaba incendiando. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni personas atrapadas en el interior de la vivienda.

En el lugar trabajaron tres dotaciones de bomberos para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a construcciones linderas. También participaron efectivos policiales y personal del SAME, que permaneció de manera preventiva durante el operativo.

Las causas del incendio son materia de investigación.

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