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Martes, 26 de mayo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 26 de mayo

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 9 grados y la máxima de 16 grados, con viento del sureste.

Redacción FMQ

Este martes en la Ciudad y sus alrededores se presenta con niebla que se mentendrá durante la mañana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 9 grados y la máxima de 16 grados, con viento del sureste.

El miércoles la mínima será de 9 grados, la máxima de 15 grados, con niebla por la mañana y cielo nublado el resto de la jornada.

El jueves el cielo estará mayormente nublado. La mínmia será de 13 gradps y la máxima de 17. No se esperan lluvias.

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