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Lunes, 25 de mayo de 2026

Un auto cayó en un pozo de una obra de AySA en medio de la niebla en Quilmes Oeste

El vehículo rompió el vallado de seguridad y terminó atascado en una excavación ubicada en Mosconi y Amoedo. No hubo personas heridas.

Un insólito accidente ocurrió durante la madrugada de este martes en Quilmes Oeste, cuando un automóvil terminó dentro de un pozo perteneciente a una obra de AySA en la intersección de Mosconi y Amoedo.

Según las primeras informaciones, el conductor habría perdido de vista las señalizaciones debido a la intensa niebla que cubría la región en las primeras horas del día. En esas circunstancias, el vehículo rompió el vallado de seguridad colocado alrededor de la excavación y quedó atascado dentro del pozo.

A pesar de la violencia del impacto y de la peligrosa situación, no se reportaron personas heridas.

En el lugar trabajaron equipos de asistencia y personal vinculado a la obra para retirar el automóvil y restablecer las condiciones de seguridad en la zona.

El episodio generó preocupación entre vecinos y automovilistas debido a la escasa visibilidad registrada durante gran parte de la madrugada y la mañana en distintos puntos del distrito.

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