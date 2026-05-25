Un auto cayó en un pozo de una obra de AySA en medio de la niebla en Quilmes Oeste

Un insólito accidente ocurrió durante la madrugada de este martes en Quilmes Oeste, cuando un automóvil terminó dentro de un pozo perteneciente a una obra de AySA en la intersección de Mosconi y Amoedo.

Según las primeras informaciones, el conductor habría perdido de vista las señalizaciones debido a la intensa niebla que cubría la región en las primeras horas del día. En esas circunstancias, el vehículo rompió el vallado de seguridad colocado alrededor de la excavación y quedó atascado dentro del pozo.

A pesar de la violencia del impacto y de la peligrosa situación, no se reportaron personas heridas.

En el lugar trabajaron equipos de asistencia y personal vinculado a la obra para retirar el automóvil y restablecer las condiciones de seguridad en la zona.

El episodio generó preocupación entre vecinos y automovilistas debido a la escasa visibilidad registrada durante gran parte de la madrugada y la mañana en distintos puntos del distrito.