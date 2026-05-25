Incendio en la sala de máquinas de un edificio de Quilmes Oeste





Momentos de preocupación se vivieron este lunes por la madrugada en Quilmes Oeste, luego de que se registrara un principio de incendio en la sala de máquinas de un edificio ubicado sobre la calle Miguel de Azcuénaga al 246, entre La Rioja y Catamarca.

El alerta fue recibido cerca de las 3:30, cuando vecinos solicitaron la presencia de los Bomberos Voluntarios al advertir humo en el inmueble y la presencia de personas en el lugar.

Hasta allí se desplazó una dotación de Bomberos de Quilmes, que trabajó en el sexto piso del edificio donde se originó el foco ígneo. Según se informó, el incendio fue rápidamente controlado antes de que se propagara hacia otros sectores.

Tras extinguir las llamas, los bomberos dispusieron el corte total del suministro eléctrico del edificio y brindaron indicaciones a los propietarios sobre las medidas de seguridad a seguir.

No se reportaron personas heridas y, una vez finalizadas las tareas preventivas, la unidad interviniente fue liberada.