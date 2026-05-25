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Lunes, 25 de mayo de 2026

Choque fatal en Ruta 6: el joven quilmeño acusado se negó a declarar y seguirá detenido

Tiene 28 años y está imputado por homicidio culposo agravado tras el siniestro ocurrido en San Vicente, donde murieron cinco personas. Una testigo aseguró que circulaba "a unos 180 kilómetros por hora".

El joven quilmeño acusado de protagonizar el trágico choque ocurrido el sábado sobre la Ruta Provincial Nº6, en San Vicente, se negó a declarar este lunes ante la Justicia y continuará detenido mientras avanza la investigación.

Se trata de L.P., de 28 años, quien conducía una camioneta Volkswagen Amarok que impactó violentamente por alcance contra un Peugeot 207 blanco a la altura del kilómetro 53. Como consecuencia del brutal choque, los cinco ocupantes del automóvil fallecieron en el lugar.

El imputado, estudiante de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional de La Plata, fue indagado este lunes, pero optó por no prestar declaración. El juez Martín Miguel Rizzo dispuso que permanezca detenido bajo la acusación de homicidio culposo agravado por conducción temeraria y exceso de velocidad.

En medio de la conmoción por el hecho, una testigo presencial aportó detalles sobre los instantes previos al impacto. Micaela Cramer relató que viajaba junto a su familia cuando la Amarok los sobrepasó "a unos 180 kilómetros por hora".

Además, describió la reacción del conductor luego del choque: "Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: ‘No, mirá lo que hice'".

Según contó la mujer, el joven evitaba mirar la escena del siniestro y permaneció sentado sobre el pasto hasta la llegada de los equipos de emergencia.

La causa sigue siendo investigada por la UFI descentralizada de San Vicente, que busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo una de las tragedias viales más impactantes de los últimos días en la región.

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