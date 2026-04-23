Falsas amenazas de bomba: el costo invisible que preocupa a los bomberos

Bomberos Voluntarios de Bernal advirtieron sobre el impacto que generan las falsas amenazas de bomba y tiroteos, especialmente en escuelas y universidades, y remarcaron que este tipo de hechos "no son una broma". El mensaje fue difundido a través de sus redes sociales, con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la gravedad de estas situaciones.

Desde el cuartel señalaron que cada intervención implica la movilización de importantes recursos públicos, así como la exposición innecesaria de personal especializado que debe actuar bajo protocolos de emergencia. Además, subrayaron el efecto que estos episodios generan en la comunidad, provocando temor, interrupciones en las actividades y un uso indebido de servicios esenciales.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de generar mayor conciencia social y remarcaron que prevenir este tipo de los requiere del compromiso de todos, a través de la educación, la denuncia y la comprensión de sus consecuencias. "No es un juego. No es gracioso. Tiene consecuencias reales", concluyeron.