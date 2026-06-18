Rescataron caballos por maltrato animal y la familia denunciada atacó a piedrazos a las autoridades

Un importante operativo de rescate de caballos se desarrolló durante la madrugada del martes en el barrio Villa Luján, en Quilmes Este, en el marco de una causa por presunto maltrato animal impulsada por la organización Caballos de Quilmes.



El procedimiento fue llevado adelante por personal de Zoonosis municipal con apoyo de efectivos policiales, quienes cumplimentaron una orden de allanamiento destinada a secuestrar varios equinos que se encontraban en el predio investigado.

Sin embargo, el operativo estuvo marcado por momentos de alta tensión. Según trascendió, al arribar los móviles oficiales al lugar, integrantes de la familia denunciada reaccionaron de manera violenta y comenzaron a arrojar piedras contra el personal interviniente, además de protagonizar agresiones que obligaron a reforzar el despliegue policial para garantizar la seguridad de los trabajadores y concretar el rescate de los animales.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que entre quienes participaron de los incidentes había menores y adolescentes que, presuntamente, habrían sido instigados por los adultos para enfrentar a las autoridades durante el procedimiento.

A pesar de la resistencia, los agentes lograron avanzar con el operativo y concretar el secuestro de los caballos, que quedaron a disposición de la Justicia para las evaluaciones veterinarias correspondientes.

La situación generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes aseguran convivir desde hace tiempo con episodios conflictivos y manifestaron sentirse atemorizados por el comportamiento de los ocupantes de la vivienda allanada.

La causa continúa en investigación para determinar las responsabilidades por las denuncias de maltrato animal y por las agresiones registradas durante el procedimiento.