Una camioneta ardió en llamas dentro de una casa y rescataron a un hombre atrapado

Un voraz incendio se desató horas atrás en una vivienda de Bernal Oeste y dejó como saldo a un hombre que debió ser rescatado por los equipos de emergencia y trasladado al Hospital de Quilmes para recibir atención médica.

El hecho ocurrió sobre la calle Cerrito, entre Doctor Pozzo y Patricio Enríquez. Según informaron fuentes policiales, una camioneta que se encontraba dentro del domicilio comenzó a incendiarse por causas que todavía son materia de investigación.

Las llamas avanzaron rápidamente y, debido a su intensidad, alcanzaron parte de la estructura de la vivienda, llegando incluso al primer piso del inmueble. La situación generó preocupación entre los vecinos, que alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar acudieron efectivos policiales, personal de Defensa Civil, bomberos voluntarios y equipos del SAME. Al arribar, los rescatistas encontraron el vehículo completamente envuelto en llamas y desplegaron un importante operativo para evitar que el fuego provocara daños aún mayores.

Mientras los bomberos combatían el incendio, se detectó la presencia de un hombre en el primer piso de la vivienda afectada. Ante el riesgo que representaba la situación, los servidores públicos trabajaron en conjunto con el personal sanitario para asistirlo y lograr su descenso de manera segura.

Una vez rescatado, el hombre fue trasladado al Hospital de Quilmes para ser sometido a una evaluación médica y determinar su estado de salud. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles lesiones o afecciones derivadas de la exposición al humo y al fuego.

Tras varios minutos de intenso trabajo, los bomberos lograron controlar completamente el incendio tanto en la camioneta como en la estructura de la casa, evitando que las llamas se propagaran a propiedades linderas.

Las causas que originaron el fuego aún no fueron establecidas oficialmente y continúan bajo investigación. En tanto, los equipos de emergencia permanecieron en la zona realizando tareas preventivas para descartar riesgos de reactivación del foco ígneo.