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Viernes, 19 de junio de 2026

Quilmes conmemorará el Día de la Bandera con un acto en Plaza San Martín

La actividad se realizará en el marco del 206º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Redacción FMQ
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El Municipio de Quilmes invita a la comunidad a participar del acto conmemorativo por el Día de la Bandera, que se llevará a cabo este sábado desde las 9 de la mañana en la Plaza San Martín, ubicada en la intersección de las avenidas Rivadavia y Mitre, en el centro de la ciudad.

La actividad se realizará en el marco del 206º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, creador de la enseña patria y una de las figuras más destacadas de la historia argentina.

Desde la organización convocaron a vecinos y vecinas a sumarse a la jornada portando una escarapela o una bandera argentina, para rendir homenaje al prócer y reafirmar los valores de identidad y pertenencia nacional.

El encuentro contará con la participación de autoridades, instituciones y representantes de la comunidad, en una ceremonia que busca mantener viva la memoria de Manuel Belgrano y destacar el significado de uno de los símbolos más importantes del país.

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