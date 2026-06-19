Más carriles y menos demoras en la Autopista: cómo avanza la obra que beneficia a Quilmes

La Autopista Buenos Aires-La Plata atraviesa una importante transformación con las obras de ampliación que AUBASA desarrolla entre el Acceso Sudeste y el peaje de Hudson, una intervención que tiene un impacto directo en Quilmes y que busca mejorar la fluidez del tránsito en uno de los corredores más utilizados de la Argentina.

Los trabajos contemplan la incorporación de un cuarto carril en sentido hacia la capital bonaerense, una vía que estaba prevista en el diseño original de la autopista. Además, se realiza la repavimentación de los tres carriles existentes y la colocación de una nueva carpeta asfáltica uniforme sobre toda la traza.

Uno de los sectores más importantes de la obra se encuentra precisamente en territorio quilmeño. Según informaron desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, el tramo comprendido entre los kilómetros 11,5 y 20 presenta un avance del 70% e incluye tareas en la zona de Nuevo Quilmes, trabajos de tendido de fibra óptica y repavimentación que se ejecutan principalmente durante la noche para minimizar las complicaciones en el tránsito.

En paralelo, el segundo frente de obra, que abarca desde el kilómetro 20 hasta el 30,45, registra un avance del 50%, con tareas de bacheo profundo, reconstrucción de pavimento y construcción de un muro de contención.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, destacó la importancia de la intervención y aseguró que permitirá mejorar la circulación y la seguridad vial en una autopista por la que circulan cerca de 200 mil vehículos por día.

Además, adelantó que se encuentra en evaluación una licitación para sumar un cuarto carril también en sentido descendente, lo que permitiría completar cuatro carriles por mano en todo el recorrido entre la Ciudad de Buenos Aires y La Plata.

La obra forma parte del Plan de Obras 2024-2027 de AUBASA, que prevé una inversión superior a los 354 mil millones de pesos para la ejecución de 25 proyectos en rutas y autopistas provinciales. El objetivo es reducir los tiempos de viaje, mejorar las condiciones de seguridad y acompañar el crecimiento de la demanda vehicular en uno de los accesos más importantes del área metropolitana.

Para miles de vecinos de Quilmes que utilizan diariamente la autopista para trasladarse hacia la Ciudad de Buenos Aires o La Plata, la ampliación representa una mejora clave para agilizar la circulación y disminuir las demoras en horas pico.