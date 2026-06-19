Viajaba con su bebé en un Uber, chocaron y terminaron contra una vivienda

Una mujer resultó levemente herida durante la mañana de este viernes en Quilmes Oeste tras sufrir un golpe producto de un violento choque entre el auto en el que viajaba como pasajera y una camioneta.

El hecho ocurrió cerca de las 9 de calles Martín Rodríguez y 1° de Mayo, y estuvieron involucrados una Toyota Hilux y un Citroën C3, que al volante iba una conductora de una aplicación de viajes.

Como consecuencia del impacto, el automóvil perdió el control, se desvió de la calzada y terminó chocando contra el frente de una casa ubicada sobre Martín Rodríguez, donde rompió la reja del inmueble.

A su vez, la víctima detalló cómo fue el siniestro en el medio El Inquisidor: "Me tomé un Uber para mi a mi trabajo con mi bebé de un año. Ni bien pasó que impactamos, vi sangre y me preocupé por el nene pero no le pasó nada por suerte. Yo lo que me acuerdo es que la camioneta se cruzó y después terminamos casi dentro de una casa. Ahora tengo que hacer reposo y me mandaron antibióticos".