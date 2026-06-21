¿Frío, lluvia o un domingo ideal? La previsión para el Día del Padre

El Día del Padre se celebrará este domingo 21 de junio con condiciones climáticas estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque con temperaturas bajas y cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 14°C. Además, la probabilidad de precipitaciones se limita a un 10% durante la madrugada, por lo que no se prevén lluvias para el resto del día.

En ese contexto, la jornada se perfila como ideal para compartir reuniones familiares, almuerzos y actividades al aire libre, aunque será necesario salir bien abrigado debido al frío característico del comienzo del invierno.

Si bien el sol tendrá escasa presencia por la abundante nubosidad, las condiciones generales del tiempo serán favorables y permitirán disfrutar de los festejos sin mayores inconvenientes climáticos.

Con un escenario de estabilidad atmosférica y sin fenómenos relevantes previstos, el domingo se presenta como una buena oportunidad para celebrar en familia y aprovechar el fin de semana largo.